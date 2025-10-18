Χαμός στο Βέλγιο: Διαιτητής διέκοψε παιχνίδι στο 87' λόγω ρίψης ποτηριού εναντίον του (vid)

Στο Βέλγιο παίρνουν τα πράγματα αρκετά σοβαρά, όταν πρόκειται για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο - Το Σταντάρ Λιέγης - Αντβέρπ διεκόπη στο 87ο λεπτό και αναμένεται να ξεκινήσει ξανά σε άλλη ημερομηνία από εκείνο το σημείο

Οι Βέλγοι φαίνεται πως δείχνουν μηδενική ανοχή στη βία και στον χουλιγκανισμό, με εικόνες που στη χώρα μας ίσως μοιάζουν βγαλμένες από ταινία.

Πιο συγκεκριμένα ο διαιτητής του Σταντάρ Λιέγης - Αντβέρπ διέκοψε το παιχνίδι στο 87ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 1-0. Ο λόγος; Ένα πλαστικό ποτήρι το οποίο ένας ανεγκέφαλος πέταξε προς το πρόσωπο του, όσο εκείνος βρίσκονταν στην πλάγια γραμμή. Η απόφαση του ρέφερι Λόταρ Ντοντ ήταν άμεση και, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών των δύο ομάδων το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε, με τα βελγικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα να βαρύνει εν τέλει τους γηπεδούχους, οι οποίοι τρία λεπτά πριν το φινάλε διατηρούσαν το προβάδισμα, όμως δεν είχαν υπολογίσει την βλακώδη ενέργεια του οπαδού τους.

Μένει να δούμε αν τελικά θα ολοκληρωθεί κανονικά το ματς, με την ημερομηνία επανέναρξης του να μην έχει οριστεί ως τώρα και τους ανθρώπους της Σταντάρ να κάθονται σε αναμένα κάρβουνα...