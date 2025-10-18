Γκαγκάτσης στους διαιτητές: «Μη σηκώνετε το τηλέφωνο σε ανθρώπους που θέλουν χατίρια»

«Θα σας πετάξουν σαν στυμμένες λεμονόκουπες…», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην ομιλία του στους διαιτητές.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης βρέθηκε στο σεμινάριο της ΚΕΔ στη Θεσσαλονίκη για τους διαιτητές και βοηθούς της Super League και μίλησε στους ρέφερι της μεγάλης κατηγορίας για όσα θα πρέπει να προσέξουν.

Μεταξύ άλλων τους είπε σύμφωνα με τη Live Sport: «Μη σηκώνετε το τηλέφωνο σε ανθρώπους που θέλουν να τους κάνετε τα χατίρια και σας ζητούν διάφορα πράγματα. Στο τέλος θα σας πετάξουν σαν στυμμένες λεμονόκουπες».

Συνεχίζοντας τους τόνισε ότι: «Είμαι δίπλα σας και θέλω να παίζετε όλα τα ματς 50-50. Εσείς θα σφυρίξετε τα παιχνίδια του Κυπέλλου και θέλουμε σιγά-σιγά να διευθύνετε και τα μεγάλα ντέρμπι του πρωταθλήματος».

