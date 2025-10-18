Πονηρή έξοδος στη Λάρισα για τον Ολυμπιακό - Ντεμπούτο για Μαλεζά και Αναστασίου

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου τα βλέμματα πέφτουν στην αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός.

Επιστροφή στη δράση -και- για το ελληνικό πρωτάθλημα μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων. Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει στον κάμπο, εκεί όπου στις 17:00 (Cosmote Sport 1) η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τον Στέλιο Μαλεζά για πρώτη φορά στον πάγκο της, έπειτα το διαζύγιο με τον Γιώργο Πετράκη. Επικίνδυνη έξοδος για τους Πειραιώτες σε μία έδρα όπου άφησε βαθμούς και η ΑΕΚ. Στα αξιοσημείωτα η πρώτη παρουσία του Γιάρεμτσουκ σε αποστολή τη φετινή σεζόν έπειτα τον καλοκαιρινό τραυματισμό του.

Στις 19:30 (Novasports Prime) ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Λεβαδειακό ο οποίος θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πριν τη διακοπή. Οι Περιστεριώτες θέλουν να κάνουν το restart μετά την προβληματική εκκίνησή τους στο πρωτάθλημα, ενώ οι Βοιωτοί πηγαίνουν με φόρα στο Περιστέρι για να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους στα ψηλά.

Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Παναιτωλικός-ΟΦΗ (20:00, Cosmote Sport 2), με τον Γιάννη Αναστασίου να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο των γηπεδούχων, στη δεύτερη θητεία του στο Αγρίνιο. Τα "καναρίνια" μετρούν μόλις μία νίκη σε έξι αγωνιστικές και θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα για να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις, ενώ οι Κρητικοί ερχόμενοι από την εκκωφαντική τριάρα επί του Άρη, θέλουν να δώσουν συνέχεια και να καλύψουν το χαμένο έδαφος.