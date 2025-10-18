Το σεμινάριο των διαιτητών της Super League στη Θεσσαλονίκη (vid)

Με τη συμμετοχή 19 διαιτητών, 35 Βοηθών διαιτητών SL 1 και δύο VAR specialists, πραγματοποιήθηκε από την ΚΕΔ στη Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου το σεμινάριο Αξιωματούχων Διαιτησίας 1ης κατηγορίας.

Την Τετάρτη 15/10, πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε προπόνηση υψηλής έντασης στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες συνέχισαν την εργασία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου, όπου πραγματοποιήθηκε workshop και καλύφθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.



Το σεμινάριο συνεχίστηκε την Πέμπτη 16/10 με πρωινή προπόνηση, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ήταν αφιερωμένο σε συναντήσεις σχετικά με περιστατικά στην περιοχή του πέναλτι, το παιχνίδι με το χέρι, τα φάουλ και το οφσάιντ.



Το πρωί της Παρασκευής, οι διαιτητές και οι βοηθοί διαιτητές πραγματοποίησαν προπόνηση η οποία ήταν εστιασμένη στον τομέα της λήψης αποφάσεων, με την υποστήριξη της εφαρμογής RefHouse.



Την ευθύνη των μαθημάτων είχαν οι κκ Σταφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι και Ρομπέρτο Αλόνσο και για το κομμάτι των προπονήσεων ο γυμναστής διαιτησίας, Βασίλης Λώλης.