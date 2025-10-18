Αλμέιδα: «Μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα δεν μίλησα σε κανέναν»

Ο Ματίας Αλμέιδα, μίλησε για τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης απέναντι στην Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι παρέμεινε ψύχραιμος, αφού η ομάδα του έχει μπροστά της πολύ δουλειά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κάθε νίκη σου δίνει χαρά, η τελευταία ήταν σπουδαία για πολλούς λόγους, αλλά είναι απλώς ένας αγώνας. Είμαι ένας από τους λίγους προπονητές που, αφού νίκησαν την Μπαρτσελόνα, δεν μίλησαν σε κανέναν.

Είναι τρεις βαθμοί και τίποτα περισσότερο, πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, παραμένοντας ψύχραιμοι. Θέλουμε τη δική μας ταυτότητα και να συνεχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά στον πίνακα βαθμολογίας.

Ας ελπίσουμε ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και θα είμαστε πάντα γεμάτοι θετικότητα. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ούτε την ήττα ούτε τη νίκη, πάντα στοχεύουμε στη νίκη.

Είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ψυχική σταθερότητα με οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας, έχουμε παίξει οκτώ παιχνίδια και αναλύω τα πάντα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, δεν παρασύρομαι».