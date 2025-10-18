H Μπαρτσελόνα επέκτεινε την συνεργασία της με το Spotify έως το 2030

Η Μπαρτσελόνα επέκτεινε τη συμφωνία χορηγίας της με το Spotify μέχρι το 2030, με τον γίγαντα της streaming μουσικής να συνεχίζει να εμφανίζεται στις φανέλες των πρώτων ομάδων ανδρών και γυναικών, καθώς και σε εκείνες των προπονήσεων.

Η συμφωνία επεκτείνει μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει ότι το Spotify διατηρεί τα δικαιώματα ονομασίας για το Camp Nou μέχρι το 2034.

«Τόσο η Μαρτσελόνα όσο και το Spotify είναι παγκόσμια brand με εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως», ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:

«Αυτή η συνεργασία επιτρέπει και στα δύο brand να επεκτείνουν την παρουσία τους σε στρατηγικές αγορές και να δημιουργήσουν κοινές συνέργειες με διεθνή εμβέλεια, συνδεόμενες με νέο κοινό και εδραιώνοντας την παγκόσμια προοπτική τους.

Με την επαναλειτουργία του Spotify Camp Nou στον ορίζοντα και μια εξαιρετική γενιά νέων ταλέντων, η Μπαρτσελόνα και το Spotify κοιτάζουν μαζί προς το μέλλον για να διαμορφώσουν μια νέα και πολλά υποσχόμενη εποχή για τον σύλλογο και την παγκόσμια κοινότητά του».