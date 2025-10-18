H Κρίσταλ Πάλας θέλει τον Μπίσεκ ως αντι-Γκουέχι

Παρότι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του έως τον Ιούνιο του 2029, ο Γιαν Μπίσεκ φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Κρίστιαν Κίβου και η παραχώρησή του τον Ιανουάριο είναι πλέον ανοιχτή με την Κρίσταλ Πάλας να ενδιαφέρεται έντονα.

Η διοίκηση των «νερατζούρι» είναι διατεθειμένη να συζητήσει προτάσεις για τον 24χρονο στόπερ και ήδη η Κρίσταλ Πάλας έχει κάνει τις πρώτες επαφές με τον εκπρόσωπό του, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι απαιτήσεις της Ίντερ για την παραχώρηση του Γερμανού αμυντικού αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που ενδέχεται να διαπραγματευτεί, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις εναλλακτικές που θα προκύψουν μέχρι τον Ιανουάριο.

Στην Κρίσταλ Πάλας, βλέπουν τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μαρκ Γκουέχι, που θα αποχωρήσει είτε με μεταγραφή τον Ιανουάριο, είτε ως ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μπίσεκ μεταγράφηκε στην Ίντερ το καλοκαίρι του 2023 από την Άαρχους και στην πρώτη του σεζόν στο Μιλάνο είχε σημαντική παρουσία: 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 2 γκολ και 3 ασίστ, όντας βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ωστόσο, με την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και τη διαφορετική φιλοσοφία του Κίβου, ο διεθνής στόπερ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της Ιντερ στη μεταγραφική λίστα αποχωρήσεων του Ιανουαρίου.