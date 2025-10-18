Πρόεδρος Κόμο: «Η Ρεάλ μπορεί να πάρει πίσω όποτε θέλει τον Παζ»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε το καλοκαίρι να αφήσει για μια ακόμη σεζόν στην Ιταλία τον Νίκο Παζ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο άλλαξε γνώμη και τον θέλει τον Ιανουάριο πίσω στο «Μπερναμπέου».

Η ισπανική ομάδα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του 20χρονου Ισπανού μέσου, που παίζει με την εθνική Αργεντινής, που είχε έξι τέρματα και άλλες τόσες ασίστ σε 27 συμμετοχές την πέρσι στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαδρίτης τον είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι του 2024 στο σύλλογο της Serie A έναντι έξι εκατ., ωστόσο στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται ειδική ρήτρα που επιτρέπει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να τον αποκτήσει ξανά όποτε ουσιαστικά θέλει, όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Κόμο, Μιρουάν Σουάρσο, μιλώντας στο «Sportitalia»:

«Ετσι ήταν η αρχική συμφωνία. Η Ρεάλ μπορεί να πάρει πίσω, με το κατάλληλο βέβαια αντίτιμο, τον Νίκο όποτε θελήσει. Εμείς θα θέλαμε να τον κρατήσουμε για πολλά ακόμη χρόνια, αλλά δεν είναι στο χέρι μας», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της Κόμο.

Εφόσον η Ρεάλ θελήσει να πάρει τον νεαρό μεσοεπιθετικό θα πρέπει να καταβάλλει εννιά εκατομμύρια, ενώ αν τον αφήσει για ακόμη μια σεζόν το ποσό θα ανέβει στα δέκα εκατ. ευρώ.

Η αρχική απόφαση της Ρεάλ ήταν να τον αφήσει και τη φετινή σεζόν στην Κόμο και το καλοκαίρι του 2026 να τον πάρει πίσω στο «Μπερναμπέου», αλλά ο Αλόνσο τον θέλει τον Ιανουάριο, καθώς διαπίστωσε κάποια προβλήματα στη μεσαία γραμμή των «μερένχες».