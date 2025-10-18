Υπογράφει στη Λάτσιο ο Ινσίνιε

Ο Λορέντσο Ινσίνιε ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Καναδά και την Τορόντο FC και όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Λάτσιο.

Ο 34χρονος Ιταλός επιθετικός μέσος, μετά από 12 χρόνια σπουδαίας καριέρας με τη φανέλα της Νάπολι, το 2022 έφυγε από τη Serie A για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη φανέλα της Τορόντο, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Αποφάσισε όμως να λύσει το συμβόλαιο του και να επιστρέψει στην Ευρώπη, ψάχνοντας για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, που σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ θα είναι η Λάτσιο, όπου θα βρει τον προπονητή του στη Νάπολι, Μαουρίσιο Σάρι, ο οποίος και εισηγήθηκε την απόκτηση του.

Ο Ινσίνιε στα τρία χρόνια στο Τορόντο είχε 66 συμμετοχές με 15 γκολ στο ενεργητικό του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Calciomercato” ο Σάρι ζήτησε από τη διοίκηση την απόκτηση του βετεράνου σταρ, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο.