Η UEFA απέρριψε αίτημα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να μεταφέρει τον αγώνα με τη Νάπολι σε ουδέτερη έδρα

Η UEFA απέρριψε την πρόταση της Άιντραχτ Φρανκφούρτης να μεταφέρει τον αγώνα της με τη Νάπολι για το Champions League σε ουδέτερο γήπεδο, μετά την απαγόρευση εισόδου των οπαδών της γερμανικής ομάδας από τις τοπικές αρχές.

Ο αγώνας της League phase θα διεξαχθεί όπως είχε προγραμματιστεί στις 4 Νοεμβρίου χωρίς οπαδούς της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, αφού ο Νομάρχης της Νάπολι εξέδωσε εντολή που απαγορεύει στους «Παρτενοπέι» να πουλήσουν περίπου 2.500 εισιτήρια σε φιλοξενούμενους οπαδούς.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης από την πλευρά της, είχε υποβάλει αίτημα στην UEFA, είτε να μεταφέρει τον αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο είτε να τον διεξάγει κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη «ελλείψεις ασφάλειας και οργάνωσης» στο γήπεδο της Νάπολι.

«Οι εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις από τις συμμετέχουσες χώρες και τις εθνικές ομοσπονδίες σε αγώνες υψηλού κινδύνου έχουν πλέον γίνει ένα πραγματικό πρόβλημα για την ευρωπαϊκή κουλτούρα των οπαδών και την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, Φίλιπ Ρέσκε.

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στα περισσότερα μέρη, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί είναι ευπρόσδεκτοι ως κάτι φυσικό παρά τις μεγάλες προκλήσεις, ενώ σε άλλα οι φιλοξενούμενοι οπαδοί απλώς αποκλείονται από τις αρχές παρά τις ίδιες συνθήκες και κινδύνους», πρόσθεσε.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι η UEFA τους είχε ενημερώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής των κανονισμών υπό το πρίσμα του αυξανόμενου αριθμού αποκλεισμών, με τον Ρέσκε να λέει ότι η έλλειψη οπαδών εκτός έδρας οδηγεί σε «ατμοσφαιρικό και ανταγωνιστικό μειονέκτημα» στο γήπεδο.

«Οι κανονισμοί της UEFA δεν παρέχουν ακόμη στους συλλόγους που επηρεάζονται μονομερώς από επίσημες απαγορεύσεις σε οπαδούς εκτός έδρας, ή ακόμα και στην ίδια την ομοσπονδία, κανένα μέσο αντιμετώπισης – ή τουλάχιστον αντιστάθμισης – αυτής της πρακτικής.

Η αλλαγή θα είναι δυνατή μόνο εάν οι διοργανωτές συλλόγων λάβουν κοινή ευθύνη για τους επίσημους περιορισμούς στο μέλλον, και αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας δεν θα θέτει πλέον μονομερώς σε μειονεκτική θέση τους φιλοξενούμενους οπαδούς και τις φιλοξενούμενες ομάδες», πρόσθεσε ο Ρέσκε.