Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Εσπανιόλ

Η Εσπανιόλ επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας της Οβιέδο, για την 9η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, παίρνοντας σπουδαία βαθμολογική ανάσα.

Η… μετά-Παούνοβιτς εποχή στην Οβιέδο δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, καθώς η Εσπανιόλ πέρασε με «διπλό» από το «Νουέβος Κάρλος Ταρτιέρε» με 2-0, στο εναρκτήριο ματς της 9ης αγωνιστικής της La Liga.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ των Γκαρσία και Μίγια, με το νέο προπονητή των γηπεδούχων Λουίς Καριόν να μπαίνει με το… αριστερό!

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και δίκαια έφτασαν στη νίκη, αφού σπατάλησαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Συγκεκριμένα είχαν 3,45 στα αναμενόμενα τέρματα, έχοντας 10 σουτ στην εστία.