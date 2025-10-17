«LEADER: The Story of Andre»: Στον... αέρα η ταινία ζωής του Βιεϊρίνια! (vid)

Κυκλοφόρησε το μοναδικό ντοκιμαντέρ του PAOK TV που ξετυλίγει την ποδοσφαιρική και προσωπική πορεία του Αντρέ Βιεϊρίνια - Άνθρωποι της οικογένειας του Δικεφάλου και όχι μόνο μιλούν για τις ανεξίτηλες στιγμές ενός εμβληματικού αρχηγού, συμπαίκτη και ανθρώπου!

Η περιγραφή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ιστορία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ηγέτη, συμπαίκτη, φίλου, αντιπάλου, γιου, πατέρα, συζύγου. Η ιστορία του Αντρέ Βιεϊρίνια σε ένα ντοκιμαντέρ του PAOK TV.

Το PAOK TV παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει την πορεία και το μεγαλείο του Αντρέ Βιεϊρίνια, του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την ειδική παραγωγή, ο Βιεϊρίνια ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις δύσκολες στιγμές, τις νίκες, τις αποτυχίες, τις οικογενειακές και προσωπικές στιγμές του.

Το LEADER: The Story Of Andre, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε την ποδοσφαιρική πορεία του Βιεϊρίνια μέσα από τα μάτια του ίδιου του παίκτη, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, σπάνιο υλικό από την προσωπική του ζωή και τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την καριέρα του.

Από την αρχή της πορείας του μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα».

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ: