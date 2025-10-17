Με επτά απόντες η ΑΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ντεμπούτο ενάντια στους πρωταθλητές θα κάνει ο Στέλιος Μαλεζάς που βλέπει γεμάτο το απουσιολόγιο, είτε λόγω καρτών, είτε λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά, η επίσημη ενημέρωση της ΑΕΛ Novibet ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό (18/10, 17:30):

«Ενόψει της αναμέτρησης της 7ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο AEL FC ARENA.

Στην αποστολή για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό βρίσκονται άπαντες οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, πλην των τιμωρημένων Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ, καθώς επίσης και των τραυματιών Θοδωρή Βενετικίδη, Έρικ Φερίγκρα, Νώντα Παντελάκη και Βασίλη Σουρλή, ενώ εκτός έμεινε και ο «6ος ξένος» Κινγκ Φαϊζάλ.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του προπονητή Στέλιου Μαλεζά».