Ατρόμητος: Με απουσίες κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Λεβαδειακό, το Σάββατο (18/10, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Ο Λεωνίδας Βόκολος δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κίνι, Τσιλούλη, Παλμεζάνο και Τζοβάρα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και τέθηκαν εκτός αποστολής για την σημαντική αναμέτρηση του Ατρόμητου.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου: Κόσελεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί, Αμπαρτζίδης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Παλιούρας, Αϊτόρ, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Φέερτ.