Βρετανικός Τύπος: «Ο Ράφα Μπενίτεθ πιάνει δουλειά σε φιναλίστ του Champions League!» (pic)

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ κάνει τον γύρο του κόσμου, με αγγλικό Μέσο να παρουσιάζει μάλιστα το «Τριφύλλι» ως φιναλίστ του Champions League.

Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τον πολύπειρο τεχνικό, ο οποίος θα επιστρέψει στους πάγκους για να διαδεχθεί τον Χρήστο Κόντη και να αναλάβει την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Φυσικά το όνομα του Ισπανού τεχνικού είναι τέτοιο που οποιαδήποτε απόφαση παίρνει για την καριέρα του προκαλεί ντόρο και αποτελεί θέμα συζήτησης σε κάθε χώρα, ειδικά την Βρετανία όπου πέρασε τα περισσότερα χρόνια του ως τεχνικός.

Η «Sun» λοιπόν παρουσίασε την συμφωνία του με το «Τριφύλλι», τονίζοντας μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που έχει φτάσει στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, υπενθυμίζοντας σε όλους ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικού συλλόγου στο εξωτερικό.

Δείτε το δημοσίευμα: