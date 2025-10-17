Οι «εκλεκτοί» του Αναστασίου για το Παναιτωλικός-ΟΦΗ

Ο Έλληνας τεχνικός διαδέχθηκε τον Γιάννη Πετράκη και το Σάββατο (18/10, 20:00) κόντρα στους Κρητικούς, εντός έδρας, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θα κάνει το ντεμπούτο του, στη δεύτερη θητεία του στο Αγρίνιο.

Με σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ ο Παναιτωλικός στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου. Οι Ουνάι Γκαρσία και Σιέλης αντιμετώπισαν μυϊκά προβλήματα στη Λιβαδειά και έγιναν αναγκαστικές αλλαγές, ενώ παραμένουν εκτός δράσης οι Λουίς και Μλάντεν. Από την άλλη πλευρά, επέστρεψε στις επιλογές ο Αποστολόπουλος. Αναλυτικά, η αποστολή: Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.