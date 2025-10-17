Ηρακλής: Χωρίς απουσίες η αποστολή για ΠΑΟΚ Β

Την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (18/10, 14:00) παιχνιδιού κόντρα στον ΠΑΟΚ Β ολοκλήρωσε ο Ηρακλής, με τον Δημήτρη Σπανό να μην αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, έχοντας διαθέσιμους όλους τους «κυανόλευκους» ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Γηραιού:

«Η προετοιμασία του Ηρακλή ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ενόψει του αυριανού αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ για την 6η αγωνιστική της Super League 2, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 14:00 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ο Δημήτρης Σπανός ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές. Πριν την έναρξη της αναμέτρησης θα αποκλειστούν τρεις, ώστε να διαμορφωθεί η τελική 20άδα του αγώνα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ηρακλή:

Νικοπολίδης Ιωάννης, Στούρναρας Δημήτριος, Κατσικάς Στέφανος, Oues Abdul Rahman, Βιτλής Βασίλειος, Αναστασίου Αντώνιος, Erramuspe Rodrigo, Σιδεράς Γεώργιος, Δημητρίου Κωνσταντίνος, Γιαννούτσος Γεώργιος, Τσιντώνης Ορέστης, Hammond Stephen, Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Fofana Hamed Kader, Αναστασιάδης Νικόλαος, Μαχαίρας Θεοδόσιος, Ταχμετζίδης Ευστράτιος, Κυνηγόπουλος Παναγιώτης, Heinrich Moritz, Dovedan Nikola, Κούστα Κρίστιαν, Durmishaj Fiorin, Μαναλής Γεώργιος.

Η ομάδα θα συγκεντρωθεί το πρωί στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, όπου θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο meeting και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Καυτανζόγλειο Στάδιο».