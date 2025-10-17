Αμορίμ για Ράτκλιφ «Με στηρίζει καθημερινά, εγώ είμαι αυτός που ασκεί πίεση στην ομάδα»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως έχει την πλήρη από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ παρά τον θόρυβο γύρω από το όνομά του.

Όπως φαίνεται ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έχει την υπομονή και την διάθεση να στηρίξει τον Αμορίμ, ο οποίος είναι συχνά στο στόχαστρο της κριτικής. Βέβαια η θέση του είναι αβέβαιη, και ας υπάρχει σχέδιο των τριών χρόνων.

«Μου το λέει συνέχεια ότι με στηρίζει, μερικές φορές στέλνοντάς μου μήνυμα μετά τους αγώνες. Όλοι ξέρουμε όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί έτσι. Το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι, γι' αυτό δεν μπορείς να ελέγξεις την επόμενη μέρα στο ποδόσφαιρο.

Την στήριξη την αισθάνομαι κάθε μέρα. Η πίεση που ασκώ στην ομάδα ή στον εαυτό μου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μου ασκούν εκείνοι. Ξέρω ότι θα πάρω χρόνο, αλλά δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι.

Νομίζω ότι βοηθάει τους φιλάθλους μας να καταλάβουν ότι η διοίκηση ξέρει πως θα χρειαστεί χρόνος. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση ότι έχουμε καιρό να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά είναι κάτι που δεν το θέλω».