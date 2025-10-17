ΠΑΟΚ Β: Με επιστροφές και Μύθου στο Καυτανζόγλειο

Με μοναδική απουσία τον Χατσίδη θα αγωνιστεί αύριο (18/10 14:00) ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στον Ηρακλή - Επιστροφές και με Μύθου-Μπάλντε η «ασπρόμαυρη» αποστολή

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Τον πρώτο του ομίλου ΠΟΤ Ηρακλή Φούρνοι Βενέτη αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ Β αύριο Σάββατο 18.10 στο Καυτανζόγλειο Στάδιο (14:00). Το ματς της 6ης αγωνιστικής της Super League 2 θα έχει ζωντανή μετάδοση από το Αction24.

Δύσκολη αποστολή για τον Δικέφαλο, που προέρχεται από την ισοπαλία στην Καβάλα, μετράει τέσσερις βαθμούς και είναι αλήθεια πως δεν έχει πολλά περιθώρια νέων απωλειών.

Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής και στη συνέχεια το τεχνικό team κατέληξε στους 21 της αποστολής για το αυριανό παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Μπαταούλας , Λούκας, Κιτσάκης, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Αδάμ, Παπαστυλιανού, Μπάλντε , Μύθου , Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.