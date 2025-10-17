Πάνε σε διαμαρτυρία οι αρχηγοί της La Liga για το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα και τη διεξαγωγή του στο Μαϊάμι

Μια διαμαρτυρία σχεδιάζουν οι αρχηγοί των ομάδων του ισπανικού πρωταθλήματος, σχετικά με την διεξαγωγή του αγώνα Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι.

Τα σχέδια της La Liga για τη διεξαγωγή του αγώνα ανάμεσα σε Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι στις 21 Δεκεμβρίου έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Αν και η UEFA κατέθεσε τις ενστάσεις της για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τελικά έδωσε το οκ το για τις δυο ομάδες της Ισπανίας να παίξουν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο αγώνα πρωταθλήματος.

Αυτό όμως βρίσκει αντίθετους του ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ισπανία, οι οποίοι φέρεται να σχεδιάζουν σχετική διαμαρτυρία το προσεχές Σαββατοκύριακο.