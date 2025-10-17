Ποστέκογλου: «Αν μου δώσεις χρόνο, θα κατακτήσω σίγουρα ένα τρόπαιο με τη Νότιγχαμ»

Κάκιστο είναι το φετινό ξεκίνημα της Νότιγχαμ, με τους Άγγλους να μένουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους χωρίς νίκη τις πρώτες επτά αγωνιστικές. Έτσι, ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με το ερχόμενο ματς κόντρα στην Τσέλσι να μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον του στην ομάδα.
Από την πλευρά του, ο ομογενής τεχνικός ζητάει χρόνο, λέγοντας πως θα κατακτήσει ένα τρόπαιο με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη αν του δοθεί επιπλέον χρόνος.
«Αν μου δώσεις χρόνο, η ιστορία πάντα τελειώνει με τον ίδιο τρόπο: Με εμένα να κατακτάω ένα τρόπαιο! Η πρώτη μου χρονιά στην Τότεναμ στάθηκε η αιτία για να χάσω τη δουλειά μου, αλλά τους έφερα ξανά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται η ομάδα. Σε ένα meeting μου είπαν ότι η κατάκτηση ενός τροπαίου σημαίνει τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε αναλυτικά ο Άγγελος Ποστέκογλου.