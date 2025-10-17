«Σε συζητήσεις με τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός για την ανανέωση του συμβολαίου του»

Ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την πρόωρη ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα, οι Πειραιώτες θέλουν να επιβραβεύσουν τον Λορέντσο Πιρόλα για τις φετινές εξαιρετικές του εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με ένα νέο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος στην ανάρτηση του αναφέρει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε επαφές με την πλευρά του 23χρονου στόπερ για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του που θα τον κρατήσει για πολλά χρόνια στον Πειραιά.

Ο Πιρόλα διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στον Ολυμπιακό και είναι απόλυτα ευτυχισμένος στην Ελλάδα, με την προοπτική της ανανέωσης να τον βρίσκει απόλυτα θετικό.

Μην ξεχνάμε πως ο Ιταλός αμυντικός αποτελεί τον αρχηγό της εθνικής Ελπίδων της χώρας του και οι σπουδαίες εμφανίσεις του με το εθνόσημο τον έχουν φέρει μία... ανάσα από την κλήση του στην εθνική Ανδρών της πατρίδας του, ενώ επίσης μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης τον παρακολουθούν στενά το τελευταίο διάστημα.