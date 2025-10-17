Βρήκε τον εκλεκτό η Εθνική Σουηδίας

Πολύ κοντά σε συμφωνία με την σουηδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής είναι ο Γκρέιαμ Πότερ.
Ο Άγγλος τεχνικός, ο οποίος έκανε θαύματα στην σκανδιναβική χώρα από τον πάγκο της Έστερσουντ φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός και μάλιστα σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία.
Ο 50χρονος Πότερ, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε από την Γουέστ Χαμ αναμένεται να πάρει την θέση του Γιον-Νταλ Τόμασον, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά τη ήττα των Σουηδών από το Κόσοβο που άφησε ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.