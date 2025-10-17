Βρήκε τον εκλεκτό η Εθνική Σουηδίας

Ο Γκρέιαμ Πότερ είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την Εθνική Σουηδίας.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με την σουηδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής είναι ο Γκρέιαμ Πότερ.

Ο Άγγλος τεχνικός, ο οποίος έκανε θαύματα στην σκανδιναβική χώρα από τον πάγκο της Έστερσουντ φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός και μάλιστα σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία.

Ο 50χρονος Πότερ, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε από την Γουέστ Χαμ αναμένεται να πάρει την θέση του Γιον-Νταλ Τόμασον, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά τη ήττα των Σουηδών από το Κόσοβο που άφησε ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.