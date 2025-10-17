Συλαϊδόπουλος: «Όλοι οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα μοιράζονται κοινές αξίες»

O Έλληνας προπονητής της Ρίο Άβε, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, μίλησε (17/10) στους δημοσιογράφους για τον αγώνα Κυπέλλου με την Σιντρένσε (19/10, 17:00).

«Το Κύπελλο Πορτογαλίας είναι ένας τρόπος για να δημιουργήσουμε όμορφες ιστορίες και όμορφες στιγμές για τους οπαδούς και τον σύλλογο. Γνωρίζω ότι η Ρίο Άβε έχει πάει στον τελικό της διοργάνωσης δύο φορές, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για τους οπαδούς, τον σύλλογο και την πόλη. Στόχος μας είναι να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά, αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε τη σωστή νοοτροπία και να αποδώσουμε καλά, είτε εναντίον της Σιντρένσε είτε της Πόρτο», είπε και συνέχισε:

«Έχω τον απόλυτο σεβασμό για τις ομάδες που αγωνίζονται σε χαμηλότερες κατηγορίες και συμμετέχουν στο Κύπελλο Πορτογαλίας, ειδικά τη Σιντρένσε, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως η Βιζέλα.

Η ιστορία είναι πάντα ο καλύτερος δάσκαλος και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πέρυσι παίξαμε εναντίον ομάδων χαμηλότερου επιπέδου και κερδίσαμε στα πέναλτι και στην παράταση. Όλοι στον σύλλογο γνωρίζουν ότι αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα και χρειαζόμαστε το σωστό επίπεδο συγκέντρωσης και στάσης, καθώς αποτελούν μια καλή δοκιμασία για τη νοοτροπία μας.

Αυτή είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε στο ρυθμό μας και να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας σε έναν επίσημο αγώνα, ο οποίος είναι πάντα καλύτερος από ένα φιλικό».

Σχετικά με την προσαρμογή του στην Πορτογαλία, είπε: «Ζω στη Βίλα ντο Κόντε εδώ και τέσσερις μήνες και έχω παρατηρήσει συμπεριφορές ανθρώπων που μου θυμίζουν τον τόπο όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, επειδή γεννήθηκα σε ένα νησί και κοντά στη θάλασσα. Όλοι οι άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η εργατικότητα, η ταπεινότητα και το να μην δίνουν μεγάλες υποσχέσεις ή να κάνουν μεγαλοπρεπείς λόγους. Αυτό που μπορώ να πω στους οπαδούς είναι να συνεχίσουν να μας υποστηρίζουν, να αγαπούν την ομάδα και να είναι δίπλα μας σε κάθε παιχνίδι. Η υποστήριξή τους είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εμπιστεύονται τη διαδικασία, επειδή είμαστε στο έργο και στο τέλος, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα είναι χαρούμενοι και περήφανοι».