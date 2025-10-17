Αρτέτα: «Θα μείνει εκτός για αρκετές ακόμη εβδομάδες ο Όντεγκααρντ»

Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών θα μείνει εκτός για αρκετές ακόμη «εβδομάδες», δήλωσε (17/10) ο προπονητής των «Κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα, γεγονός που τον καθιστά αμφίβολο για τους δύο τελευταίους αγώνες της Νορβηγίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Θα περάσουν εβδομάδες. Δεν υπάρχει ημερομηνία για την επιστροφή του, ακόμα κι αν η πρόοδός του είναι καλή. Ήταν πολύ άτυχος αυτή τη σεζόν με τους τραυματισμούς», δήλωσε ο Ισπανός προπονητής την παραμονή του αγώνα της με τη Φούλαμ.

Ο επιθετικός μέσος υπέστη τραυματισμό στον ώμο και στη συνέχεια στο γόνατο και έπρεπε να αντικατασταθεί στα μέσα των τριών τελευταίων αγώνων του τον Οκτώβριο, και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τους δύο αγώνες της Νορβηγίας αυτόν τον μήνα.

«Θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα επουλωθεί το γόνατό του, τα επόμενα βήματα στην ανάρρωσή του και είναι πραγματικά πολύ νωρίς για να δώσουμε απάντηση», κατέληξε ο προπονητής της Άρσεναλ.