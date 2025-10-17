Επίσημο: Νέος προπονητής στα Χανιά ο Σέφκι Κούκι (pic)

Ο Σέφκι Κούκι αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο τεχνικό των Χανίων στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η σχετική ανακοίνωση των Κρητικών:

«Νέος προπονητής ο Σέφκι Κούκι



Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Σέφκι Κούκι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.



Ο 48χρονος προπονητής, γεννημένος στις 10 Νοεμβρίου 1976 στο Βουτσίτρν του Κοσόβου και κάτοχος Φινλανδικής υπηκοότητας, διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο Σέφκι Κούκι ξεκίνησε την προπονητική του πορεία το 2014 από τη FC Χόνκα στη Φινλανδία, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις ΠΚ-35 Βάνταα και Ιντερ Τούρκου, επίσης στην Φινλανδία. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Φερονικέλι, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του Κοσσόβου, όπου σε 23 αγώνες μέτρησε επτά νίκες, πέντε ισοπαλίες και έντεκα ήττες.



Ως ποδοσφαιριστής, ο Κούκι είχε αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα, με 63 συμμετοχές και 8 γκολ με την Εθνική ομάδα της Φινλανδίας, ενώ αγωνίστηκε σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με τις φανέλες των Νιούκαστλ, Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ, Μπλάκμπερν, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Ίπσουιτς, Σουόνσι, Ντέρμπι Κάουντι, Στόκπορτ και Όλνταμ στην Αγγλία, ΤΟΣ Κόμπλεντς στη Γερμανία, Γιόκεριτ και HJK Ελσίνκι στη Φινλανδία, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στη Χιμπέρνιαν στη Σκωτία.



Η εμπειρία, η προσωπικότητα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή του. Ο Σέφκι Κούκι αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα με στόχο τη βελτίωση της αγωνιστικής της εικόνας και την επίτευξη των φετινών στόχων.



Η διοίκηση του συλλόγου τον καλωσορίζει θερμά και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του!».