Σισοκό στο SDNA: «Να συνειδητοποιήσει ο Παναθηναϊκός πόσο σπουδαίο προπονητή φέρνει – Θα πετύχει»

Ο άλλοτε αμυντικός χαφ, των Βαλένθια, Λίβερπουλ, Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν, Μοχάμεντ Σισοκό εκθείασε τον Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας αποκλειστικά στο SDNA. «Είναι θετικό ότι επιστρέφει σε ομάδα με φιλοδοξίες όπως ο Παναθηναϊκός».

Ο Μοχάμεντ Σισοκό από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Μάλι, αποτέλεσε «πουλέν» του Ράφα Μπενίτεθ. Με εισήγηση του Ισπανού τεχνικού αποκτήθηκε από την Βαλένθια το καλοκαίρι του 2003 ερχόμενος από την Οσέρ, κατακτώντας στην πρώτη του σεζόν με τις «νυχτερίδες» τόσο το πρωτάθλημα Ισπανίας, όσο και το Κύπελλο UEFA.

Ο Ισπανός προπονητής στη συνέχεια ανέλαβε την Λίβερπουλ, όμως δεν ξέχασε τον πανύψηλο αμυντικό χαφ φέρνοντας τον, το καλοκαίρι του 2005 στο «Άνφιλντ».

Στους «Reds», ο Σισοκό, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το 2008, αγωνίστηκε σε 51 παιχνίδια πρωταθλήματος, σημειώνοντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Super Cup του 2005, το Κύπελλο Αγγλίας του 2006 και το Community Shield την ίδια χρονιά. Η συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ διήρκεσε συνολικά τέσσερις σεζόν, αφήνοντας πίσω της αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό.

Μιλώντας για τον Ράφα Μπενίτεθ και τη διαφαινόμενη συνεργασία του τελευταίου με τον Παναθηναϊκό, ο Μοχάμεντ Σισοκό μίλησε αποκλειστικά στο SDNA, εκθειάζοντας το 65χρονο τεχνικό.

«Λοιπόν, τι μπορώ να σου πω για τον Ράφα και την αξία του; Για μένα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.



Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαίο είναι το γεγονός ότι θα υποδεχθεί έναν κορυφαίο τεχνικό με μια εντυπωσιακή πορεία και εξαιρετικές τακτικές ικανότητες. Το έχει δείξει με την καριέρα του. Πέρασε από τεράστιες ομάδες όπως οι Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι, Νάπολι και άλλες.



Και πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι, παρόλο που έχει μείνει για κάποιο διάστημα εκτός πάγκων μετά την θητεία του στη Θέλτα, το ότι επιστρέφει σε έναν σύλλογο με τις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού είναι κάτι πολύ θετικό για την ελληνική ομάδα.



Είμαι βέβαιος πως θα φέρει επιτυχίες στον Παναθηναϊκό και του εύχομαι τα καλύτερα».



Δείτε τον Σισοκό εν δράσει...