Αταλάντα ετών 118: «Από το 1907, αγάπη και πάθος σε μαύρες και μπλε αποχρώσεις» (pic)

Η Αταλάντα έχει γενέθλια με όνομα από την ελληνική μυθολογία-Αταλάντη-, γίνεται σήμερα 118 ετών, έχοντας ξεκινήσει τη διαδρομή της στις 17 Οκτωβρίου 1907.

«Από το 1907, αγάπη και πάθος σε μαύρες και μπλε αποχρώσεις. Μια καρδιά, μια πόλη. Για 118 χρόνια χτυπάει πάντα στον ίδιο ρυθμό. 90 λεπτά για τη φανέλα, ιδρωμένοι, πάντα. Τα χρώματά μας, το δεύτερο δέρμα μας. 1907, η χρονιά που άλλαξε για πάντα την ιστορία του Μπέργκαμο. Ο δωδέκατος άνθρωπος στο γήπεδο, οι οπαδοί μας.

Μια φωνή που δεν σβήνει ποτέ, ακόμα και έξω από το γήπεδο. Στις 17 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. 118 χρόνια ιστορίας, δόξας, αγάπης.

Ένας δεσμός που δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί το πάθος μας είναι άπειρο.

Και σε σκέφτομαι πάντα...

Χρόνια πολλά, Αταλάντα!

Χρόνια πολλά, οπαδοί της Αταλάντα!», έγραψε η Αταλάντα στην ιστοσελίδα της.



Η Αταλάντη, το προφίλ της οποίας απεικονίζεται στο σήμα του συλλόγου, αναφέρεται ως η πιο γρήγορη από όλους τους θνητούς, μοναδική δρομέας και με μεγάλες ικανότητες στο κυνήγι και την καταγωγή της οποίας διεκδικούν τόσο στη Βοιωτία όσο και στην Αρκαδία.



Την ιταλική ομάδα που εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια, εντός και εκτός ιταλιών συνόρων, ίδρυσαν μαθητές λυκείου στο Μπέργκαμο (Εουτζένιο Ούριο, Τζούλιο και Φερούτσιο Αμάτι, Αλεσάντρο Φορλίνι και Τζιοβάνι Ρομπέτι) ως Bergamasca Society of Gymnastics and Athletic Sports Atalanta (γυμναστικός αθλητικός σύλλογος που προσέθεσε λίγο αργότερα τμήμα ποδοσφαιρικό).

Το τμήμα ποδοσφαίρου ιδρύθηκε αμέσως ακόμα κι αν αναγνωρίστηκε από τη FIGC μόνο επτά χρόνια αργότερα.

Η πρώτη εμφάνισή της ήταν «ασπρόμαυρη» με κάθετες ρίγες με μαύρα σορτς, εμφάνιση που παρέμεινε μέχρι το 1920, όταν από τη συγχώνευση με την άλλη ομάδα του Μπέργκαμο, Μπεργκαμάσκα, Società Bergamasca di Ginnastica e Scherma, θα περάσει στα «μαυρό-μπλε» (Nerazzurri).