Με Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ κόντρα στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα!

«Χαμόγελα» για τον Χάνσι Φλικ ο οποίος μετράει επιστροφές ενόψει Τζιρόνα και Ολυμπιακού!

Η προπόνηση της Παρασκευής (17/10) έφερε θετικά νέα στο «στρατόπεδο» της Μπαρτσελόνα, αλλά και πολλά «χαμόγελα» στον Χάνσι Φλικ.

Σε δηλώσεις του ο τεχνικός των Καταλανών, τόνισε πως τόσο ο Λαμίν Γιαμάλ, αλλά όσο και ο Φερμίν Λόπεθ έχουν επιστρέψει στη διάθεσή του και προπονούνται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν θα πάρουν φανέλα βασικού για τα επερχόμενα παιχνίδια απέναντι σε Τζιρόνα (18/10, 17:15) και Ολυμπιακό (21/10, 19:45).

Ο Φλικ αναφέρθηκε επίσης και στην αγωνιστική κατάσταση του Ραφίνια, τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να αγωνιστεί απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης το επόμενο σαββατοκύριακο. «Ελπίζουμε ότι ο Ραφίνια θα είναι διαθέσιμος για το Ελ Κλάσικο. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός κόουτς.