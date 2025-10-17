MENU
Super League, οι μεταδόσεις. Κυριαρχεί το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Όλο το πρόγραμμα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H Super League επιστρέφει με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής, στην οποία κυριαρχεί φυσικά το ντέρμπι των «δικεφάλων» ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. ο Ολυμπιακός παίζει στη Λάρισα ενάντια στην ΑΕΛ και ο Παναθηναϊκός στη συμπρωτεύουσα ενάντια στον Άρη.

Ντεμπούτο στους πάγκους θα κάνουν οι Στέλιος Μαλεζάς (ΑΕΛ), Γιάννης Αναστασίου (Παναιτωλικός), Κρις Κόουλμαν (Αστέρας).

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

  • 17:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Γιώργου Μπιτσικώκου και Δημήτρη Σπηλιόπουλου
  • 19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου
  • 20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ, Cosmote Sport 2 σε περιγραφή του Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ  Πάρη Τσελεπίδη και Δημήτρη Ξαρλή

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

  • 16:00 Αστέρας Τρ. – Κηφισιά, Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη
  • 17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Τόλη Χριστοφοράκη και ρεπορτάζ        Πάρη Τσελεπίδη και Γιώργου Μπιτσικώκου
  • 19:30 Αρης – Παναθηναϊκός, Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ Ευγένιου Δαδαλιάρα και Γιώργου Αργυρόγλου
  • 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Μιχάλη Μελισσίδη

