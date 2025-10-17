ΕΠΟ: Ο PROMACHOS «πρωταγωνιστής» στο συνέδριο για την ασφάλεια στα γήπεδα

Με κεντρικό θέμα συζήτησης το μητρώο εγγραφής και πιστοποίησης προσωπικού ασφαλείας PROMACHOS, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Συνέδριο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Υπευθύνων Ασφαλείας, πάνω στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός της Ομοσπονδίας για την ασφάλεια των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με τον χαιρετισμό που απηύθυναν η εκτελεστική γραμματέας της ΕΠΟ, Δόμνα Τσιώνη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλείας και Γηπέδων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Δημοσθένης Κουπτσίδης και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.



Την παρουσίαση του σχεδιασμού Ασφαλείας της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε ο υπεύθυνος Ασφαλείας της ΕΠΟ, Μάκης Τσάτσος, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε μαζί με την ΙΤ manager της Ομοσπονδίας, Στέλλα Μαγνησαλή, τη λειτουργία της πρωτοποριακής πλατφόρμας PROMACHOS, με την οποία γίνεται πλέον η καταγραφή και η πιστοποίηση των υπευθύνων ασφαλείας και του προσωπικού φύλαξης και θέτει νέα δεδομένα στην ασφάλεια των αγώνων.



Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για να εργαστεί κάποιος στη φύλαξη ποδοσφαιρικού αγώνα και σε αυτό θα εγγράφεται μόνο προσωπικό που πληροί υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εμπειρίας. Μέσω της υιοθέτησης του Μητρώου PROMACHOS, η Ομοσπονδία επιδιώκει οργάνωση, διαφάνεια και ασφάλεια στις αθλητικές εκδηλώσεις.



Παρουσιάσεις στο συνέδριο πραγματοποίησαν ακόμη ο κ. Ιωάννης Λουμίτης, υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύνταξη σχεδίων ασφαλείας και σχεδίων εκκένωσης γηπέδων σε αγώνες και ο κ. Steve Neill, Safety, Security & Service Project Leader της UEFA, με μεγάλη εμπειρία σε παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ο οποίος ανέπτυξε τη θεματική "Απειλή και κίνδυνος" και αναφέρθηκε στις διαφορές από αγώνα σε αγώνα, προτείνοντάς τρόπους αντιμετώπισης με παραδείγματα σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

