ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία για την ΑΕΚ - Μέσα ο Αντρίγια, εκτός ο Παβλένκα

Γίνεται ξεκάθαρο το τοπίο γύρω από τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το ματς με την ΑΕΚ - Μέσα (και) ο Αντρίγια, σταθερά εκτός ο Παβλένκα!

Η μεγάλη ώρα του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα πλησιάζει κι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τη δουλειά, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος. Οι διεθνείς επέστρεψαν και πλέον ο Ράζβαν Λουτσέσκου καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της μεγάλης μάχης.

Η προπόνηση της Παρασκευής (17.10) ήταν αφιερωμένη στον τομέα της επιθετικής τακτικής, με ασκήσεις και παιχνίδια που επικεντρώθηκαν σε αυτή, ενώ διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Στο μέτωπο των απουσιών, σταθερά εκτός παραμένουν οι Παβλένκα - Χατσίδης που υποβλήθηκαν και σήμερα σε θεραπεία ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.

Από την Πέμπτη (16.10) σε φουλ ρυθμούς προπονούνται και οι Δημήτρης Πέλκας - Φιόντορ Τσάλοβ.

Το Σάββατο (18.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.