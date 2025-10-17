Η Μπράιτον ανανέωσε το συμβόλαιο του Στιλ

Η διοίκηση της Μπράιτον ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τζέισον Στιλ μέχρι το 2027.

O 35χρονος Άγγλος τερματοφύλακας υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2027. Ο Στιλ διανύει την έβδομη σεζόν του στο ρόστερ των «γλάρων» και αποδέχθηκε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσε η διοίκηση. Ο έμπειρος γκολκίπερ είναι στο Μπράιτον από το 2018, όταν αποκτήθηκε από την Σάντερλαντ. «Ο Τζέισον είναι υποδειγματικός επαγγελματίας και έχει τεράστια επιρροή στα αποδυτήρια και στους νέους παίκτες», δήλωσε ο τεχνικός της αγγλικής, Φαμπιάν Χίρσελερ.