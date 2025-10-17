Με Γιάρεμτσουκ στην Λάρισα ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε για πρώτη φορά φέτος μαζί του στην αποστολή του Ολυμπιακού τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18/10, 17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος τον Ουκρανό στράικερ, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Την Παρασκευή (17/10) στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ο Βάσκος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τους Θεσσαλούς.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Παναγιώτης Ρέτσος επιστρέφουν σε αυτή μετά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισαν, ενώ εκτός έμειναν οι Ταρέμι, Ροντινέι και Στρεφέτσα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.