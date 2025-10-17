Με Γιάρεμτσουκ στην Λάρισα ο Ολυμπιακός! (pic)

Οι Πειραιώτες κοντράρονται με την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18/10, 17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος τον Ουκρανό στράικερ, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
Την Παρασκευή (17/10) στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ο Βάσκος τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς με τους Θεσσαλούς.
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Παναγιώτης Ρέτσος επιστρέφουν σε αυτή μετά τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπισαν, ενώ εκτός έμειναν οι Ταρέμι, Ροντινέι και Στρεφέτσα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.