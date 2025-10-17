Οριστικά χωρίς Πελίστρι και Ρενάτο στην Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός

Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες έκαναν και σήμερα ατομικό και δεν υπολογίζονται από τον Χρήστο Κόντη για το εκτός έδρας ματς με τον Άρη.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με τον Άρη, με τον Χρήστο Κόντη να μην μπορεί οριστικά πλέον να υπολογίζει στους Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Αμφότεροι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ εκτός παραμένουν φυσικά και οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Μπόκος, που υποβλήθηκαν ξανά σε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη (19/10, 19:30).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και εξάσκηση στις στατικές φάσεις ενώ ολοκλήρωσαν με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι και Σάντσες, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς και Μπόκος».