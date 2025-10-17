«Απίστευτα αντανακλαστικά»: Η UEFA αποθεώνει Στρακόσα! (vid)

Η UEFA θυμήθηκε την εξαιρετική επέμβαση του Θωμά Στρακόσα στον αγώνα με την Τσέλιε στην Σλοβενία για την πρεμιέρα του UEFA Conference League.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ ήταν τότε ένας από τους λίγους που είχαν διασωθεί, καθώς γενικότερα η ΑΕΚ είχε σε κακή βραδιά το σύνολο των ποδοσφαιριστών της, με τον λογαριασμό του Conference στο Χ να ανεβάζει μια από τις επεμβάσεις του Στρακόσα κάνοντας λόγο για «Απίστευτα αντανακλαστικά»!

Θυμίζουμε πως ο Στρακόσα πραγματοποιεί μέχρι τώρα εξαιρετικές εμφανίσεις και στο πρόσφατο παιχνίδι της Αλβνίας με την Σερβόα προσέθεσε άλλο ένα «clean sheet» στο φετινό ενεργητικό του (μετρά συνολικά 11 «clean sheet» στα 18 παιχνίδια που έχει αγωνιστικεί με ΑΕΚ και εθνική Αλβανίας από τον Ιούνιο μέχρι σημερα).

Δείτε το σχετικό βίντεο της UEFA: