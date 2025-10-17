ΑΕΚ: Ερωτηματικό μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μουκουντί - Ενσωματώθηκαν Πινέδα - Πιερό

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία και μοναδικό ερωτηματικό παραμένει ο Άρολντ Μουκουντί.

Όπως σας ενημερώσαμε και χθες, οι πιθανότητες του να προλάβει ο Καμερουνέζος αμυντικός είναι μοιρασμένες. Πράγματι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής καταβάλει όλες αυτές τις ημέρες μια μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος, ωστόσο με δεδομένο ότι συνεχίζει να ακολουθεί το ειδικό πρόγραμμα που κάνει, δεν είναι ξεκάθαρο τούτη την ώρα σε τι επίπεδο ετοιμότητας μπορεί να φτάσει. Είναι σαφές πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή λόγω του σημαντικού ρόλου που έχει, καθώς αποτελεί τον πυλώνα της αμυντικής ζώνης αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τον ρίξει στην μάχη αν δεν λάβει το οκ των γιατρών και προφανώς, αν ο παίκτης δεν νιώσει 100% εντάξει. Επομένως, με δεδομένο πως έχουμε φτάσει Παρασκευή, πλέον υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για το εάν θα προλάβει ο Μούκου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή κάτι που όπως φαίνεται θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή...

Να επαναλάβουμε πως ο ποδοσφαιριστής, δείχνει την τάση να το παλέψει αλλά μέχρι εκεί. Μην ξεχνάμε, πως το πρόβλημα που είχε ήταν μυϊκό, κάτι που σημαίνει πως μια πιθανή απόφαση του να χρησιμοποιηθεί, αν δεν είναι στο 100%, μπορεί να φέρει μια υποτροπή που να αποβεί καταστροφική, καθώς η ΑΕΚ μπροστά, δεν έχει μόνον τον ΠΑΟΚ αλλά μια εβδομάδα φωτιά γενικότερα, καθώς ακολουθούν: η Αμπερντίν την Πέμπτη στη Ν. Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης την άλλη Κυριακή.

Προπονήθηκαν Πινέδα και Πιερό

Από εκεί και πέρα οι Ορμπελίν Πινέδα και Φραντζί Πιερό είναι οι δυο τελευταίοι (από τους διεθνείς που είχαν υποχρεώσεις) που ενσωματώθηκαν σήμερα στα Σπάτα με αποτέλεσμα να τεθούν και στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε δεδομένα εκτός για την Κυριακή είναι ο Φιλίπε Ρέλβας λόγω τη αποβολής του με την Κηφισιά, κάτι που σημαίνει πως αυτή την ώρα που μιλάμε τα δυο διαθέσιμα στόπερ που έχει στα χέρια του ο Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Ντομαγκόι Βίντα - Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Και με αυτοί είναι, που συμμετέχουν στις μέχρι τώρα δοκιμές στο κέντρο της άμυνας.

Ο Χρυσόπουλος να τονίσουμε πως μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί μόνον στον αγώνα Κυπέλλου με το Αιγάλεω και μένει να δούμε, αν ο Νίκολιτς - σε περίπτωση που ο Μουκουντί δεν καταφέρει εν τέλει να ξεπεράσει το πρόβλημα εγκαίρως - του δώσει φανέλα βασικού ή εάν θα επιλέξει να πάει σε κάποια άλλη επιλογή όπως την χρησιμοποίηση Γκρούγιτς, με τον Σέρβο να έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ως στόπερ αλλά να μην είναι η φυσική του θέση. Τέλος υπενθυμίζουμε πως κανονικά διαθέσιμοι για την Κυριακή είναι οι Λάζαρος Ρότα - Λούκα Γιόβιτς, αντίθετα εκτός παραμένουν ο τραυματίας Ζίνι που αναμένεται να γυρίσει στα μέσα του άλλου μήνα και ο ανέτοιμος Περέιρα.