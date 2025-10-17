Κύπρος: Έξω από το σπίτι του εκτέλεσαν τον πρόεδρο της Καρμιώτισσας – Τι συνέβη στον δρόμο προς το νοσοκομείο

Σε σοκ βρίσκεται η κοινή γνώμη στην Κύπρο και η οικογένεια της Καρμιώτισσα απο τη δολοφονία του επιχειρηματία και προέδρου της ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους.

Κυπριακά Μέσα ενημέρωσης δίνουν συνεχώς νέες πληροφορίες για το τι συνέβη και πώς έγινε το έγκλημα. Αρχικά είχε κυκλοφορήσει ένα σενάριο κατά το οποίο άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον του ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον δρόμο Τσιρείου.

Νεότερες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι η εκτέλεση έγινε έξω από το σπίτι του, μόλις ο επιχειρηματίας μπήκε στο αυτοκίνητό του.

Άμεσα ο γιος του, σύμφωνα με το philenews.com, επιχείρησε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοδόν προς το νοσοκομείο προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του Δημοσθένους να ακινητοποιηθεί. Το θύμα φαίνεται να εξέπνευσε εντός του αυτοκινήτου.

Διερευνάται επίσης, αν το φλεγόμενο όχημα στον αυτοκινητόδρομο πλησίον της Γερμασόγιας, σχετίζεται με την υπόθεση.