Μπαρτσελόνα: Πήρε άδεια για το νέο «Camp Nou» αλλά η επιστροφή αργεί...

Η Μπαρτσελόνα έλαβε επίσημα την πρώτη άδεια για τη μερική επαναλειτουργία του ανακαινισμένου «Spotify Camp Nou», ωστόσο η επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα δεν θα γίνει άμεσα.

Όπως μετέδωσε το Catalunya Ràdio, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε την άδεια Φάσης 1Α, που επιτρέπει το άνοιγμα των δύο πρώτων κερκίδων — της South Goal και της Grandstand — συνολικής χωρητικότητας 27.000 θεατών. Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό βήμα προς την πλήρη λειτουργία του ιστορικού γηπέδου, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία εκτεταμένης ανακαίνισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, οι «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να μην επιστρέψουν ακόμα στο νέο τους σπίτι. Ο λόγος είναι οικονομικός, καθώς η λειτουργία του γηπέδου με μόλις 27.000 θεατές θεωρείται μη βιώσιμη, με τα έξοδα να ξεπερνούν τα πιθανά έσοδα από τα εισιτήρια και τη λειτουργία του γηπέδου.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προτιμά να παραμείνει προσωρινά στο “Μονζουίκ”, όπου διεξάγει φέτος τους εντός έδρας αγώνες της, έως ότου εξασφαλίσει και τη δεύτερη άδεια (Φάση 1Β), που θα επιτρέπει την παρουσία 45.000 φιλάθλων στις εξέδρες.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία για τη λήψη της επόμενης άδειας, στόχος του συλλόγου είναι να μπορέσει να επιστρέψει στο “Spotify Camp Nou” πριν από το τέλος του 2025, ώστε να γιορτάσει την επαναλειτουργία του ιστορικού γηπέδου με τη μεγαλοπρέπεια που του αξίζει.