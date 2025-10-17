Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισπεύδει τις διαδικασίες για το «Νέο Τράφορντ»

Μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν υπό τον Ρούμπεν Αμορίμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου σταδίου της.

Ο αγγλικός σύλλογος, με επικεφαλής τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, σκοπεύει να αποκτήσει νέες εκτάσεις γύρω από το «Ολντ Τράφορντ» για να ολοκληρώσει την κατασκευή του μελλοντικού του σταδίου, το οποίο θα έχει περίπου 100.000 θέσεις, σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Mail».

Σχεδιασμένο από τον Βρετανό αρχιτέκτονα Λόρδο Νόρμαν Φόστερ, το έργο, με το προσωνύμιο «Νέο Τράφορντ» θα είναι εμβληματικό και ορατό από απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο, δεδομένου ότι ο σύλλογος δεν κατέχει ακόμη όλη την απαραίτητη έκταση. Μέρος του χώρου ανήκει σε έναν δισεκατομμυριούχο της Μασσαλίας με δεσμούς με τον Τούρκι Αλ Σεϊχ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικρατεί αισιοδοξία, καθώς κατά την διάρκεια του τελευταίου φόρουμ με τους οπαδούς, η διοίκηση διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται «σε εποικοδομητικές συζητήσεις με τους γειτονικούς ιδιοκτήτες» και ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία «τους επόμενους μήνες» για ν' αρχίσει επιτέλους αυτό το «κολοσσιαίο» έργο.