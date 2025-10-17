Μπενίτεθ – Ριέρα: Το χρονικό της σχέσης μίσους, οι απαξιωτικές δηλώσεις και η συγγνώμη 15 χρόνια μετά!

Το SDNA γράφει για την μεγάλη αντιπαράθεση και τις προσβλητικές δηλώσεις του Άλμπερτ Ριέρα εις βάρος του Ράφα Μπενίτεθ που οδήγησαν στην αποπομπή του από την Λίβερπουλ. Η συγνώμη του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού 15 χρόνια αργότερα, όπου παραδέχθηκε τα λάθη του!

Στις 23 Ιουλίου 2010 ο Άλμπερτ Ριέρα αποχωρούσε επίσημα από την Λίβερπουλ με προορισμό τον Ολυμπιακό Ουσιαστικά η καριέρα του στους «Reds» τερματίστηκε στις 18 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς όταν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο εβδομάδων από τις δραστηριότητες της ομάδας και διακοπή του μισθού του για το συγκεκριμένο διάστημα λόγω των απαξιωτικών δηλώσεων που είχε κάνει για τον Ράφα Μπενίτεθ και τον ιστορικό σύλλογο.



Ο νυν τεχνικός της Τσέλιε μη μπορώντας να χωνέψει πως από τον Ιανουάριο του 2010 δεν είχε ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα της ομάδας του μεγάλου Λιμανιού, ξεσπάθωσε μιλώντας στο «Radio Marca».



«Η ομάδα παίζει χάλια και χρειάζεται αλλαγές. Είναι σαν ένα πλοίο που βυθίζεται. Στα δύο χρόνια που βρίσκομαι εδώ ο Μπενίτεθ δεν κατάφερε ποτέ να λύσει ένα πρόβλημα με κάποιον παίκτη μιλώντας του» είπε αρχικά για να συνεχίσει την λεκτική επίθεση εις βάτος του συμπατριώτη του προπονητή.



«Νομίζει πως είναι το αφεντικό και όλοι οι υπόλοιποι είναι κουφοί. Ο διάλογος με τους παίκτες πρακτικά βρίσκεται στο μηδέν. Είναι ανύπαρκτος. Όταν ο προπονητής δεν σου λέει το παραμικρό και βρίσκεσαι σε καλή κατάσταση και προπονείσαι σωστά θα πρέπει να πιστέψεις πως ο λόγος που έχεις υποβιβαστεί είναι προσωπικός.



Εάν κάνω κάτι κακό, είσαι ο προπονητής μου και με εμπιστεύεσαι. Θα πρέπει να μου λες όταν κάνω κάτι λάθος αλλά και τι θα πρέπει να συμβεί για να παίζω. Όμως δεν μου είπε τίποτα και αυτό με πληγώνει περισσότερο».

Ο Ριέρα πήγε ακόμη παραπέρα κάνοντας σύγκριση της Λίβερπουλ με την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Στη Μαδρίτη σου ζητούν να κερδίσεις και να παίξεις όμορφο ποδόσφαιρο κάτι που είναι δύσκολο για τον Μπενίτεθ. Ασφαλώς και είμαστε αποτελεσματικοί, όμως δεν παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά οι εβδομάδες περνούν και τίποτα δεν αλλάζει».

O Μπενίτεθ είχε ενημερωθεί άμεσα για το περιεχόμενο της συνέντευξης τηλεφωνώντας στον ατζέντη του Ριέρα προκειμένου να του μεταφέρει πως δεν τον υπολογίζει. Μάλιστα έδωσε εντολή να μην του επιτραπεί να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο στο Μέλγουντ!



Ουσιαστικά η κρίση στις σχέσεις των δύο ανδρών ξεκίνησε αρκετούς μήνες νωρίτερα όταν ο Ριέρα ενεπλάκη στην προπόνηση σε επεισόδιο με ποδοσφαιριστή από την δεύτερη ομάδα της Λίβερπουλ.

Ο Μπενίτεθ του το κράτησε «μανιάτικο» θεωρώντας πως οι άσοι του συλλόγου θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα στους νεαρότερους και έκτοτε τον έθεσε στο περιθώριο.



Έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια για να παραδεχθεί ο Ριέρα πως η συμπεριφορά του απέναντι στον Μπενίτεθ ήταν λανθασμένη. Μάλιστα αποκάλυψε πως του ζήτησε πολλές φορές συγνώμη.



«Πολλές φορές του έχω ζητήσει συγγνώμη. Ξέρω πόσο εγωιστής ήμουν ως παίκτης. Δεν ντρέπομαι να πω ότι έκανα πολλά λάθη.



Τώρα που είμαι προπονητής, το βλέπω διαφορετικά. Ως παίκτης, βλέπεις απλώς τον εαυτό σου, βλέπεις ότι θέλεις να παίξεις, βλέπεις απλώς τον ρόλο σου. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να κρατήσεις 25 παίκτες ευχαριστημένους, είναι αδύνατο. Πρέπει να παίρνεις αποφάσεις ως προπονητής, σε κάποιον θα αρέσει και σε κάποιον όχι. Είναι κάπως έτσι, τόσο απλό. Τώρα ξέρω πόσο εγωιστής ήμουν ως παίκτης. Ρωτήστε όλους τους παίκτες, θα έπρεπε να είναι», τόνισε ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού προσθέτοντας:

«Χρειάζεσαι αυτό το πάθος και θέλεις να παίζεις συνέχεια. Αλλά μου αρέσουν οι παίκτες που είναι έξυπνοι και ευφυείς, που καταλαβαίνουν ότι η απόφαση που παίρνω είναι για το καλύτερο της ομάδας.



Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ομάδα και την ομάδα, όχι μόνο με το άτομο. Έμαθα πολλά, έμαθα πολλά από τα λάθη μου που έκανα. Δεν ντρέπομαι να πω ότι έκανα πολλά λάθη. Αλλά μου επέτρεψε να μάθω».