Αγγλία: Πολιτική θύελλα για το «μπλόκο» στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ πριν το ματς με την Άστον Βίλα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η απόφαση των Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα για το Europa League, στις 6 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία του West Midlands χαρακτήρισε την αναμέτρηση «υψηλού κινδύνου» και, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, απαγόρευσε την είσοδο των Ισραηλινών φιλάθλων στο «Villa Park». Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έκαναν λόγο για «πράξη ντροπής», υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση ενισχύει τα φαινόμενα αντισημιτισμού. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρενέβη προσωπικά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «λανθασμένη» και τονίζοντας πως «η δουλειά της αστυνομίας είναι να προστατεύει όλους τους φιλάθλους, όχι να τους αποκλείει».

Ακόμα και η UEFA εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, καλώντας τις βρετανικές Αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους και να επιτρέψουν στους οπαδούς της Μακάμπι να ταξιδέψουν για την αναμέτρηση της League Phase. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες ζητούν δημόσια τοποθέτηση του Πρίγκιπα Γουίλιαμ – γνωστού υποστηρικτή της Άστον Βίλα – για το ζήτημα.

Από την άλλη πλευρά, τοπικοί βουλευτές και αστυνομικοί κύκλοι υπερασπίζονται την απόφαση, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για προληπτικό μέτρο ώστε να αποφευχθούν επεισόδια, καθώς σε προηγούμενες αναμετρήσεις με τη συμμετοχή της Μακάμπι είχαν σημειωθεί εντάσεις.

Το θέμα έχει πλέον ξεφύγει από τα στενά όρια του αθλητισμού και έχει λάβει πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις, με τη βρετανική κοινή γνώμη να διχάζεται για το κατά πόσο η απαγόρευση εξυπηρετεί την ασφάλεια ή πλήττει τις αρχές της ισότητας και του fair play.