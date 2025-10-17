Μεντιλίμπαρ Vs Μπενίτεθ: Η μοναδική μονομαχία πριν το («αιώνιο») ελληνικό… ραντεβού (vid)

Μόλις μία φορά κοντραρίστηκαν στο παρελθόν οι δύο προπονητές, σε μια αναμέτρηση που είχε Ρονάλντο, Μπέιλ και…άρωμα La Liga. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Πρόβες με το προπονητικό κοστούμι του Παναθηναϊκού πραγματοποιεί ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο πολύπειρος τεχνικός έρχεται ως μία νέα (ηχηρή) άφιξη στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία χωρίς πάντως να υπάρχει πλούσια προϊστορία στις αναμετρήσεις με τον συμπατριώτη του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που κάθεται στον πάγκο του «αιωνίου» αντιπάλου.

Μία όλη κι όλη φορά έχουν βρεθεί αντίπαλοι στην προπονητική…σκακιέρα, όταν ο Μπενίτεθ καθόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μεντιλίμπαρ σε αυτόν της Εϊμπάρ.

Στις 29 Νοεμβρίου 2015 οι δύο ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες στην έδρα της Εϊμπάρ στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Με τέρματα των Γκάρεθ Μπέιλ και Κριστιάνο Ρονάλντο οι Μαδριλένοι επικράτησαν 0-2.

Παρακολουθήστε στο βίντεο (ΕΔΩ) τα highlights της αναμέτρησης.