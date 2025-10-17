Ρεάλ Μαδρίτης: Γίνεται... Εμίρης ο Ρούντιγκερ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ και τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί η διοίκηση της ισπανικής ομάδας να πιστεύει στην αξία του 31χρονου Γερμανού διεθνή στόπερ, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει αποφασίσει αν θα εισηγηθεί να του προταθεί η επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τώρα όμως σκέφτεται ξανά την πρόταση των Αράβων, αφού βλέπει την Ρεάλ διστακτική στο να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο Γερμανός στόπερ στο τέλος της σεζόν αναμένεται να φύγει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Ριάντ και τη Saudi Pro league.