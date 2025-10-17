Έτοιμη για το... colpo grosso με Λεβαντόφσκι η Ατλέτικο Μαδρίτης!

Το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη Μπαρτσελόνα μοιάζει αβέβαιο και η Ατλέτικο Μαδρίτης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ελπίζοντας να κάνει το colpo grosso του καλοκαιριού.

Ο 37χρονος αρχηγός της εθνικής Πολωνίας έχει αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο βήμα της καριέρας του, καθώς στη Βαρκελώνη εντείνονται οι συζητήσεις για το αν θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας. Παρότι αρκετοί θεωρούν ότι η ηλικία του περιορίζει την προσφορά του, οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο: ο «Λέβα» μετρά ήδη τέσσερα γκολ σε επτά συμμετοχές στη φετινή La Liga, τα τρία εκ των οποίων σημειώθηκαν ερχόμενος από τον πάγκο — απόδειξη πως παραμένει καθοριστικός.

Παράλληλα, ο Πολωνός στράικερ βρίσκεται στο επίκεντρο των ΜΜΕ σε Ισπανία και Πολωνία, τόσο για το μέλλον του όσο και για το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο. Αν δεν υπάρξει ανανέωση, η Ατλέτικο είναι έτοιμη να κινηθεί για την απόκτησή του ως ελεύθερου, σε μια κίνηση που θυμίζει εκείνες των Λουίς Σουάρες και Νταβίντ Βίγια στο παρελθόν — παίκτες που βρήκαν «δεύτερη ποδοσφαιρική ζωή» υπό τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Ο 25χρονος Σέρβος, του οποίου το συμβόλαιο λήγει επίσης το καλοκαίρι, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των «μπλαουγκράνα», που βλέπουν σε αυτόν τον διάδοχο του Λεβαντόφσκι στη γραμμή κρούσης.

Ο Βλάχοβιτς, ο οποίος μετρά 62 γκολ σε 153 εμφανίσεις με τη «Γηραιά Κυρία» από το 2022, παραμένει στο μικροσκόπιο και άλλων ευρωπαϊκών γιγάντων, όπως η Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, στην ομάδα του Μονάχου δε θα είχε εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, καθώς ο Χάρι Κέιν παραμένει ακλόνητος στην κορυφή της επίθεσης.

Αν τελικά ο Λεβαντόφσκι αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος αναμένεται να πάρει «φωτιά» — με την Ατλέτικο να φιλοδοξεί να κάνει την κίνηση που θα αλλάξει τις ισορροπίες στη La Liga.