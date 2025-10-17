Σοκ στην Κύπρο: Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Καρμιώτισσας και του Άρη Λεμεσού!

Σε σοκ το κυπριακό ποδόσφαιρο καθώς ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Καρμιώτισσας έπεσε νεκρός από πυρά μετά από ενέδρα που του έστησαν στη Λεμεσό.

Σε κατάσταση συναγερμού τελεί η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά το γκανγκστερικό δολοφονικό χτύπημα σε βάρος άντρα, που ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, όταν το θύμα δέχτηκε τα δολοφονικά πυρά ενώ βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου του στον αυτοκινητόδρομο.

Θύμα της δολοφονίας ο επιχειρηματίας και παράγοντας του ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους, πρώην πρόεδρος του Άρη Λεμεσού και της Καρμιώτισσας, η οποία υποβιβάστηκε πέρυσι από τη μεγάλη κατηγορία.

Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανότατα να μην σχετίζονται με το ποδόσφαιρο αλλά με άλλες δραστηριότητές του, κάτι που διερευνά η αστυνομία.