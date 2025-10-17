O Mέσι θυμήθηκε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα πριν από 21 χρόνια: «Απίστευτο!» (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι γιόρτασε μέσα από τα social media τη συμπλήρωση 21 χρόνων από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, θυμίζοντας στους θαυμαστές του πώς ξεκίνησε ο μύθος.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που πλέον συνεχίζει να μαγεύει στα γήπεδα του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, ανάρτησε δύο φωτογραφίες από το ντεμπούτο του απέναντι στην Εσπανιόλ στις 16 Οκτωβρίου 2004 – τη μέρα που άρχισε η εποχή Μέσι στους «μπλαουγκράνα».

Τότε, σε ηλικία μόλις 17 ετών, είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό αντί του Ντέκο, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα της ομάδας που λάτρεψε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε απλά: «21 χρόνια κιόλας… Απίστευτο».

Από εκείνη τη στιγμή, ο Μέσι μέτρησε 777 εμφανίσεις, 672 γκολ και 303 ασίστ με τη Μπαρτσελόνα, κατακτώντας συνολικά 35 τίτλους – ανάμεσά τους 4 Champions League και 10 πρωταθλήματα Ισπανίας.

Παράλληλα, απέσπασε 7 από τις 8 Χρυσές Μπάλες του φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.