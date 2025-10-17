Το απίθανο buzzer-beater του 41χρονου Τιάγκο Σίλβα! (vid)

Στα 41 του χρόνια, ο Τιάγκο Σίλβα απέδειξε πως η κλάση δεν έχει ηλικία, χαρίζοντας στη Φλουμινένσε μια επική νίκη απέναντι στη Ζουβεντούδε.

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος αμυντικός, με ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ στο 98ο λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 1-0 και έστειλε τους φιλάθλους της ομάδας του στα ουράνια.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, ο άλλοτε ηγέτης της Μίλαν, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι συνεχίζει να κάνει τη διαφορά μέσα στο γήπεδο, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς στόπερ της γενιάς του.

Δείτε το γκολ: