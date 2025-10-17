Διεθνή ΜΜΕ: «Ο Ράφα Μπενίτεθ ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό»

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αφιερώνουν ολοένα και μεγαλύτερη έκταση στην διαφαινόμενη επιστροφή του Ράφα Μπενίτεθ στους πάγκους μέσω του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα της AS, του Fichajes.com, αλλά και της αγγλικής Sun που κάνει λόγο για «εντυπωσιακή επιστοφή του Ισπανού προπονητή στους πάγκους μέσω του Παναθηναϊκού».

Δημοσιεύματα από την AS, το Fichajes.com, το Estadio Deportivo αλλά και την αγγλική Sun συγκλίνουν στο ότι ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ένα βήμα πριν από το deal με το «τριφύλλι», κάνοντας λόγο για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και αποδοχές που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Αναλυτικά η AS, αναφέρει ότι ο Μπενίτεθ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Θα λάβει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας δύομιση χρόνων.

Το Fichajes.com πως η υπογραφή του Ισπανού προπονητή είναι πολύ κοντά. Το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπολογίζεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για διάρκεια συνεργασίας 2,5 ετών.

Η Estadio Deportivo από τον περασμένο Μάιο υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητα, τον Μπενίτεθ ενώ αναφέρονται και οι δυσκολίες της πρόσφατης αρνητικής πορείας του στη Θέλτα.

Η αγγλική Sun με τη σειρά της υπογραμμίζει πως ο Μπενίτεθ βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εντυπωσιακής επιστροφής στους πάγκους με τους πρώην φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με deal 11 εκατ. λιρών.