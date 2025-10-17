Διεθνή ΜΜΕ: «Ο Ράφα Μπενίτεθ ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό»

Δημοσιεύματα από την AS, το Fichajes.com, το Estadio Deportivo αλλά και την αγγλική Sun συγκλίνουν στο ότι ο άλλοτε προπονητής των Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ένα βήμα πριν από το deal με το «τριφύλλι», κάνοντας λόγο για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και αποδοχές που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.
Αναλυτικά η AS, αναφέρει ότι ο Μπενίτεθ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να υπογράψει με τον Παναθηναϊκό. Θα λάβει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και το συμβόλαιο θα είναι διάρκειας δύομιση χρόνων.
Το Fichajes.com πως η υπογραφή του Ισπανού προπονητή είναι πολύ κοντά. Το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπολογίζεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ για διάρκεια συνεργασίας 2,5 ετών.
Η Estadio Deportivo από τον περασμένο Μάιο υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως προτεραιότητα, τον Μπενίτεθ ενώ αναφέρονται και οι δυσκολίες της πρόσφατης αρνητικής πορείας του στη Θέλτα.
Η αγγλική Sun με τη σειρά της υπογραμμίζει πως ο Μπενίτεθ βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εντυπωσιακής επιστροφής στους πάγκους με τους πρώην φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με deal 11 εκατ. λιρών.