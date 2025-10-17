Όταν η Λίβερπουλ του Μπενίτεθ έριχνε στο καναβάτσο τον Ολυμπιακό πριν πάρει το Champions League (vid)

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να γίνει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και φέρνει άσχημες αναμνήσεις στο "αιώνιο" αντίπαλό του.

Όπως αποκάλυψε το SDNA από το βράδυ της Πέμπτης (16/10), ο Ισπανός τεχνικός έδωσε τα χέρια με τους Πράσινους και βρίσκεται προ των πυλών του Τριφυλλιού.

Ένα από τα πιο βαριά προπονητικά ονόματα που ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα με ευρωπαϊκούς και εγχώριους τίτλους στο σπουδαίο παλμαρέ του. Κορυφαία στιγμή του δίχως άλλο η κατάκτηση του Champions League με τη Λίβερπουλ το 2005. Σε εκείνον τον μυθικό τελικό της Πόλης, όταν οι Reds βρέθηκαν να νικάνε με 3-0 στο ημίχρονο τη Μίλαν, στην επανάληψη όμως ισοφαρίστηκαν, πήγαν στα πέναλτι κι εκεί είχαν... Ντούντεκ.

Εκείνο που δεν θυμούνται πολλοί βέβαια είναι ότι πριν η Λίβερπουλ φτάσει εκείνη τη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης, είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στους ομίλους και προκρίθηκε στα νοκ άουτ με μία απίθανη ανατροπή στο "Άνφιλντ" κόντρα στους Πειραιώτες, ρίχνοντάς τους στο καναβάτσο.

Στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός του Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε κερδίσει με 1-0 και την τελευταία αγωνιστική οι Άγγλοι, με τον Ράφα Μπενίτεθ στο τιμόνι τους, υποδέχτηκαν τους Πειραιώτες έχοντας επτά βαθμούς, έναντι 10β. των Ερυθρολεύκων. Ήθελαν δηλαδή μόνο νίκη και τουλάχιστον με δύο γκολ για να πάρουν τη 2η προνομιούχο θέση του ομίλου, αφήνοντας στην ισοβαθμία έξω τον Ολυμπιακό. Και το πέτυχε!

Ο τεράστιος Ριβάλντο έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό μέσα στο "Άνφιλντ" με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ έφερε τα πάνω κάτω. Ο Σιναμά Πονγκόλ που μπήκε αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης, σκόραρε μόλις 1,5 λεπτό μετά και η δεύτερη αλλαγή ο Μέλορ, έκανε το 2-1 στο 78'. Χρειαζόταν ωστόσο ένα ακόμα γκολ για να προκριθεί και τελικά το βρήκε με εκείνο τον "κεραυνό" Του Τζέραρντ στο 86' που έγραψε το τελικό 3-1 κι άνοιξε τον δρόμο για να φτάσει η Λίβερπουλ στο ευρωπαϊκό Έβερεστ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Ράφα Μπενίτεθ): Κέρκλαντ, Φίναν (Χοσέμι 85′), Χίπια, Κάραχερ, Ρίσε, Τραορέ (Σιναμά Πονγκόλ 46′), Τσάμπι Αλόνσο, Τζέραρντ, Κιούελ, Μπάρος (Μέλορ 78′).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντούσαν Μπάγεβιτς): Νικοπολίδης, Βενετίδης (Μάριτς 84′), Σούρερ, Ανατολάκης, Πάντος, Καφές, Στολτίδης, Γεωργιάδης (Ρέζιτς 70′), Τζόρτζεβιτς, Ριβάλντο, Τζιοβάνι (Οκκάς 87′).